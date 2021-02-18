Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершенных уголовных правонарушений.

Правоохранители Ривне объявили о подозрении дантистке, душившей и избивавшей детей во время лечения зубов, по статьям о нанесении легких телесных повреждений и домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следователи уже установили трех пострадавших от такого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

"На время вручения подозрения место пребывания врача не установлено: ее нет ни по месту проживания, ни по месту работы. Поэтому, согласно УПК Украины, уведомление о подозрении вручено ее отцу, как близкому родственнику", – говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершенных уголовных правонарушений.

Скандал с участием стоматолога в Ривне: что известно

В феврале пользователи Интернет опубликовали несколько видео, на которых врач-стоматолог из Ривне била и угрожала детям во время лечения зубов.

Полиция открыла два уголовных производства по фактам заявлений, поступивших от родителей, пострадавших в результате действий стоматолога детей.

Полиция расследует пять уголовных производств против стоматолога. По сведениям полиции, кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, к правоохранителям обратилось еще трое родителей.

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Автор: УНИАН