Новости Ривне - стоматологу, избивавшей детей, объявили о подозрении / gp.gov.ua

Правоохранители Ривне объявили о подозрении дантистке, душившей и избивавшей детей во время лечения зубов, по статьям о нанесении легких телесных повреждений и домашнем насилии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следователи уже установили трех пострадавших от такого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

"На время вручения подозрения место пребывания врача не установлено: ее нет ни по месту проживания, ни по месту работы. Поэтому, согласно УПК Украины, уведомление о подозрении вручено ее отцу, как близкому родственнику", – говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершенных уголовных правонарушений.

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Автор: УНИАН