Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.

В Полтаве в результате пожара в здании бывшего Дома дворянского собрания погиб человек.

Читайте такжеВ Полтаве загорелось историческое здание: движение в центре города перекрыто (фото, видео)Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

«Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Полтавского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признаками ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия").

По информации управления ГСЧС в Полтавской области, по адресу ул. Соборности, 31 загорелась кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского.

Пожар локализован в 09:15. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Пожар в историческом здании в Полтаве: детали

В центре Полтавы сегодня, 9 декабря, около 4:20 произошел пожар в здании бывшего Дома дворянского собрания.

В историческом здании расположен кинотеатр имени Котляревского, ночной клуб, ресторан и караоке-клуб.

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Автор: Надя Пришляк