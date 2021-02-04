Железнодорожники опровергли информацию о том, что в цистернах перевозили опасное вещество.

В Полтаской области сегодня утром вблизи станции Кагамлицкая (город Кременчуг) во время маневровых работ сошли с рельсов три пустые цистерны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регионального филиала «Южная железная дорога».

«Инцидент произошел сегодня около 06:00 во время маневровых работ с пустыми вагонами нерабочего парка. Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента в пути задержались пригородные поезда №6688 Ромодан – Кременчуг на 2 часа 30 минут и №6684 Ромодан – Кременчуг на 1 час 26 минут.

В самом Кременчуге начали распространяться слухи, что в цистернах перевозили опасную смесь. Однако в руководстве "Южной железной дороги" УНИАН их опровергли. На место происшествия выехала спецкомиссия, которая будет расследовать причину схода цистерн.

Сейчас проводятся работы по установке цистерн на пути.

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Автор: Олег Булашев