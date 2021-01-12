В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, в результате которой ранен мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
«Сегодня около 12:00 прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего, 1984 г. р. госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.
Телеграм-канал "Х*евая Полтава" пишет, что перестрелка произошла между преступными группировками.
Как указано в сообщении, полиция перекрыла выезды в направлении села Рассошенцы, улицы Зеньковской, улицы Сакко и выезд на Харьков. Правоохранители проверяют автомобили и документы водителей.
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