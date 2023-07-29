В аварии на юге региона погибли люди.

В Одесской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, ДТП произошло на автодороге сообщением Шабо – Сергеевка – Татарбунары, в пределах села Приморское Белгород-Днестровского района.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель "Audi", не справившись с управлением, на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево.

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"Водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм погибли, еще двое пассажиров - 31-летняя женщина и ее 2-летний сын госпитализированы", - рассказали в полиции.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что 2-летний ребенок во время аварии "вылетел в окно".

Ужасные ДТП в Одесской области

14 июля в Белгород-Днестровском районе столкнулись локомотив и загруженный иномаркой эвакуатор. По данным полиции, водитель эвакуатора пытался пересечь железнодорожный переезд в селе Кулевча на запрещенный сигнал светофора. В результате жуткой аварии пожилой водитель и его 62-летний пассажир погибли.

На следующий день в ДТП, на трассе Одесса-Рени, между селами Подгорное и Карналиевка, погибли трое взрослых и ребенок. Столкнулись внедорожник и грузовик, у которого лопнуло колесо. Тогда погибла целая семья: супруги, их дочь, 2016 г. р., и ее бабушка. Водитель грузовика получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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