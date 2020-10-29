Женщина, получив ожоги, умерла. Мотивом такого поступка мужчины стало желание женщины развестись.

В Полтавской области к пожизненному лишению свободы приговорен мужчина, который в июне поджег жену в магазине.

Читайте такжеВ Одессе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело на балконеОб этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

По информации прокуратуры, 4 июня мужчина пришел в магазин, где работала его жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила термические ожоги 70-79% поверхности тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Отмечается, что мотивом такого поступка стало желание женщины официально развестись.

Мужчину обвинили в умышленном убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью и способом, опасным для жизни многих лиц, а также в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (п. п. 4. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 УК).

«Приговором Крюковского районного суда Кременчуга мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговор суда первой инстанции может быть обжалован в течение 30 дней.

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Автор: Светлана Макринская