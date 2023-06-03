Гражданин Украины погиб в Малопольском воеводстве.

На польской железной дороге трагически погиб украинский подросток.

Несовершеннолетнего украинца сбил поезд в Малопольском воеводстве - на территории Стерковца, сообщило издание rmf24.pl в субботу, 3 июня, ссылаясь на сведения правоохранителей. По его данным, подросток погиб около полуночи.

"Это был поезд из Кракова в Тарнув… Погиб 17-летний гражданин Украины", - сообщили в полиции. Причины гибели украинца устанавливаются.

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Стоит отметить, что в польском селе Стерковец есть остановочный пункт, который называется так же, как и село.

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В начале марта стало известно, что в Польше умерла 12-летняя гражданка Украины. По сведениям СМИ, девочка внезапно перестала дышать, и мать вызвала ей скорую помощь.

Журналисты узнали, что врачи скорой помощи реанимировали девочку более часа. К сожалению, медики не смогли спасти ребенка.

Обратим внимание, что сейчас в Польше находится много украинцев, которые нашли там убежище на время войны Украины против РФ.

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