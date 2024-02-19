Мужчина и женщина получили многочисленные ранения.

В Одесском районе Одесской области взорвали автомобиль, в котором находились два человека.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, взрыв произошел вечером 19 февраля в селе Гвардейское. "В результате взрыва транспортного средства пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, следственно-оперативные группы ГУНП в Одесской области и территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы. Сейчас устанавливают обстоятельства взрыва.

Видео дня

Впоследствии полицейские сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 п. п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", - отметили в полиции.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что пострадали 45-летняя женщина и 52-летний мужчина, у них диагностировали: закрытые и открытые черепно-мозговые травмы, сотрясение, контузию, повреждение барабанных перепонок и множественные огнестрельные осколочные ранения головы, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги, огнестрельное осколочное проникающее ранение грудной клетки и пробитые легкие.

Отмечается, что взорванная машина имела черные номера. По некоторым данным, она может принадлежать известному общественному деятелю.

Подрывы автомобилей: другие новости

Как сообщал УНИАН, недавно в Чернигове в салоне Land Rover взорвали гранату, в результате взрыва погибли два человека.

По данным местных СМИ, погибшие были супругами. Поскольку мужчина был военнослужащим, дело расследуется Государственным бюро расследований.

Вас также могут заинтересовать новости: