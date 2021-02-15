Мужчина планировал приобрести автомобиль и попросил коллегу подвести его к месту покупки. Однако последний по дороге ударил его по голове и задушил проволокой.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве местного жителя и присвоении 100 тыс. грн.

Читайте такжеВ Одесской области на скользкой трассе столкнулись два грузовика, водители погиблиКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 54-летний житель города Южный обнаружен убитым на прошлой неделе в лесополосе возле села Барабой.

Как выяснилось, он попросил 29-летнего коллегу из города Теплодар отвезти его в город Болград, где он хотел приобрести автомобиль.

По дороге подозреваемый остановился под предлогом справить нужду, ударил потерпевшего по голове и задушил проволокой.

«Чтобы скрыть преступление, он оттащил тело от обочины, накрыл курткой и, забрав около 100 тыс. грн и мобильный телефон убитого, уехал. Разыскали злоумышленника в одном из сел Одесского района у родственников, где он скрывался», - рассказали в главке. Мужчина не сознавался в содеянном, убеждая полицейских, что к убийству не причастен.

Однако под давлением доказательств, собранных полицейскими, признался в преступлении.

Его действия следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство") и ч. 4 ст. 187 ("разбой").

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая