Мужчина в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области.

В Одесской области задержан командир разведывательно-диверсионной группы террористов «ЛНР».

Читайте также"В ванной сломали шею": в Москве убили террористку " ЛНР"Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ «ЛНР».

По данным следствия, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану». Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

«Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам», - отметили в спецслужбе.

Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("участие в террористической группе или террористической организации"), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

СБУ также обнародовала видео с признательными показаниями злоумышленника.

Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, житель Луганской области способствовал деятельности террористической организации «ЛНР», в частности проводил разведывательные акции по размещению в зоне проведения Операции объединенных сил блок-постов, бронетехники, вооружения, личного состава и тому подобное.

Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера он передавал в «ЛНР», за что получал денежное вознаграждение.

В настоящее время в рамках указанного уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению всех причастных к указанному преступлению.

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Автор: Лариса Козовая