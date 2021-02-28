В городе Измаил Одесской области задержали двоих подозреваемых в похищении человека.
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Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел 26 февраля.
«В Измаиле прохожие услышали крики о помощи от женщины, которую схватили двое мужчин и силой посадили в автомобиль Renault. Очевидцы немедленно сообщили об этом в полицию и описали злоумышленников», - сообщили в управлении.
Получив ориентировку, патрульные начали поиск указанного автомобиля и впоследствии на улице Шевченко один из экипажей обнаружил машину и мужчин, которые подходили под описание. Рядом также находились заплаканная женщина и просила о помощи.
Патрульные сразу задержали нарушителей. Мужчины отрицали причастность к преступлению и, чтобы избежать ответственности, один из них пытался избавиться от ножа. Потерпевшая подтвердила, что именно эти граждане, угрожая оружием, похитили ее.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
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