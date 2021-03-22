Сегодня в Одессе мужчина совершил самоубийство, прыгнув с 13-го этажа жилого дома.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Инцидент произошел утром по улице Королева, 56 (Киевский район города).
Отмечается, что мужчина на глазах местных жителей перелез через перила балкона и прыгнул вниз.
Люди утверждают, что на место были вызваны полицейские, которые пытались помешать мужчине, но в последний момент он прыгнул. Правоохранители, которые сейчас работают на месте происшествия, просят опознать погибшего.
В региональном главке Нацполиции факт случившегося подтвердили.
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