Мужчина перелез через перила и прыгнул на глазах очевидцев.

Сегодня в Одессе мужчина совершил самоубийство, прыгнув с 13-го этажа жилого дома.

Читайте такжеВ Киеве девушка упала с крыши 35 этажа, ее тело застряло в пристройке дома (фото, 18+)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел утром по улице Королева, 56 (Киевский район города).

Отмечается, что мужчина на глазах местных жителей перелез через перила балкона и прыгнул вниз.

Люди утверждают, что на место были вызваны полицейские, которые пытались помешать мужчине, но в последний момент он прыгнул. Правоохранители, которые сейчас работают на месте происшествия, просят опознать погибшего.

В региональном главке Нацполиции факт случившегося подтвердили.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая