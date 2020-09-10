Причины возгорания устанавливаются.

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в кафе «Али Баба», расположенном на пляже «Ланжерон».

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, информация о возгорании в кафе поступила в службу спасения «101» 9 сентября в 21:06.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание деревянных конструкций кафе, деревьев и мусора на открытой территории.

Пожарные локализовали пожар в 21:20 и ликвидировали в 21:26 на общей площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

От ГСЧС для тушения огня привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

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Автор: Лариса Козовая