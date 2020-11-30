В Великомихайловском районе Одесской области на железнодорожных путях обнаружена погибшая женщина.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, гражданку, 1947 г. р., мертвой нашли машинисты 28 ноября на железнодорожных путях между станциями «Веселый Кут» и «Мигаево».
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Отмечается, что у пенсионерки – множественные травмы, характерные для полученных от удара поездом.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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