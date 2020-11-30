У пенсионерки – множественные травмы, характерные для полученных от удара поездом.

В Великомихайловском районе Одесской области на железнодорожных путях обнаружена погибшая женщина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, гражданку, 1947 г. р., мертвой нашли машинисты 28 ноября на железнодорожных путях между станциями «Веселый Кут» и «Мигаево».

Читайте такжеСмертельное столкновение на Ривненщине: в ДТП на трассе "Киев-Чоп" погиб человек, трое – в больнице

Отмечается, что у пенсионерки – множественные травмы, характерные для полученных от удара поездом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Другие новости Одессы

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая