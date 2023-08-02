Мужчина использовал фото собственного сына, чтобы выдать себя за юношу. Предположительно, нескольких девушек он еще изнасиловал.

В Одессе к 8 годам тюрьмы приговорили мужчину, который вводил несовершеннолетних девочек в заблуждение и заставлял сниматься в порно. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, жителя Одессы признали виновным в изготовлении и хранении детской порнографии и принуждении несовершеннолетних к участию в ее создании.

Отмечается, что мужчина зарегистрировался в социальных сетях под псевдонимом, и, использовав фото своего сына, выдавал себя за юношу. "Под таким фейковым аккаунтом в соцсетях злоумышленник знакомился с несовершеннолетними девушками и совершал в отношении них развратные действия - в виде интеллектуального развращения", - рассказали в пресс-службе.

В частности, втершись в доверие к девушкам и имитируя "искреннюю любовь", он предлагал обменяться фото и видео порнографического характера. Получив желаемое, одессит начинал их шантажировать. "Угрожал, что распространит изображения и видео, на которых дети запечатлены в обнаженном виде, если не получит от них повторный порноконтент. Порнографическую продукцию он хранил на собственном мобильном телефоне и ноутбуке", - говорится в сообщении.

Видео дня

По данным прокуратуры, жертвами мужчины стали восемь девушек в возрасте от 10 до 15 лет. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, фигурант - местный житель, 1969 г. р. Его сын, фото которого он использовал в соцсетях, 1995 г. р. Установлено, что в течение 2016-2021 годов злоумышленник выискивал в сетях доверчивых девочек и общался с ними "ВКонтакте", мессенджерах Telegram, Viber и тому подобное.

"Взрослый человек присылал детям фото своего полового органа в различных планах, порнографические фото и видео, на которых - другие люди, в частности, во время полового акта. Также он вел с доверчивыми девушками цинично-соблазнительные разговоры ... при этом он убедил прислать ему фото и видео, на котором потерпевшие в откровенно сексуальном образе", - рассказал правоохранитель.

Он уточнил, что мужчина шантажировал детей, чтобы получить другие более откровенные фото и видео, заставлял делать "фильм", в котором девушки делают соответствующие манипуляции со своим телом, и тому подобное.

Кроме того, по информации источника, в настоящее время отдельно расследуются другие эпизоды "подвигов" этого же мужчины. Так, узнав номера мобильных телефонов своих жертв, он звонил им, запугивал, предлагал встретиться, чтобы "решить проблему". Подростки соглашались встретиться в безлюдном месте, потому что боялись, что родители и учителя узнают о случившемся.

По некоторым данным, несколько детей были изнасилованы фигурантом, среди них - некоторые из восьми, пострадавших во время интернет-общения с педофилом. "Эти эпизоды выделены в отдельные производства и по определенным причинам расследуются отдельно", - пояснил правоохранитель.

Насилие против детей: последние новости

Напомним, в Одессе к 7,5 лет тюрьмы осудили рецидивиста, пытавшего 5-летнего пасынка. Мужчина бил ребенка кожаным ремнем с металлической пряжкой, заставлял непрерывно стоять в углу, наносил удары ногами в пах и бросал изо всех сил в пол.

Осенью сообщалось о жительнице Киевщины, которая за деньги отдавала своих детей для съемок видеороликов порнографического характера.

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