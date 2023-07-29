Мать ребенка, не сумевшего ее защитить, лишили родительских прав.

УНИАН стали известно подробности о судьбе ребенка, с которого жестоко издевался сожитель его матери. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сейчас мальчик в безопасности. Узнав о мучениях малыша, опекунство над ним оформил дядя – родной брат отца ребенка. В этой же семье сейчас воспитывается старшая сестра потерпевшего, которой на момент издевательств над братом было 7 лет. Ужасные события, которые происходили три года назад, произошли на глазах девочки.

В прокуратуре пояснили, что дети – от разных мужчин, отец мальчика умер в 2018 году.

"Сейчас детей забрал в свою семью брат отца мальчика - официально взял под опеку. С детьми сейчас все в порядке, они - в нормальных условиях, о них заботятся должным образом. Мать, которая не смогла защитить сына, лишена родительских прав", - заверили в пресс-службе.

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Напомним, 40-летний отчим получил тюремный срок за то, что жестоко пытал пасынка. История имела место летом 2020 года, когда мать детей забрала их у бабушки (по линии отца), у которой они по сути жили.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, молодая женщина сказала свекрови, что берет сына и дочь всего на пару дней, а вернула через несколько недель. Оба несовершеннолетних находились в стрессовом состоянии: девочка была ужасно напугана, ее брат – еле держался на ногах, часть волос на голове отсутствовала. Когда дети зашли в квартиру, бабушка хотела их накормить, но внук сразу начал рвать, пошел в туалет и потерял сознание. Тогда его сестра рассказала: похоже было с ним "дома у мамы".

"Бабушка сняла одежду с мальчика и ужаснулась. Его тело было в страшных синяках, большие синяки покрывали, в том числе, область паха. Женщина сразу вызвала скорую помощь и полицию", - рассказал правоохранитель.

По его словам, фигурант и его защита пытались убедить суд в том, что это был лишь "разовый воспитательный процесс". Однако, согласно выводам медиков, побои происходили в течение длительного времени, о чем свидетельствует характер синяков – от "поджилых" до свежих. Следствие установило: мальчика пытали в течение нескольких недель, каждые два-три дня.

"Судя по всему, взрослый мужчина получал удовольствие, видя мучения и унижения малыша. Нарочито, сознавая физическое превосходство, хотел ударить больнее, поднимал над своей головой и швырял об пол и стены. Заставлял часами стоять в углу и оставлял там целую ночь. В результате мальчик засыпал на полу. Злорадствовал, видя, как плачет мученик", - уверен собеседник УНИАН.

Стоит отметить, что экс-отчим был неоднократно осужден. Впервые, будучи 16 – летним, - за "противодействие законной хозяйственной деятельности". Уже через пять лет его судили по двум статьям – за мошенничество и хулиганство. Еще через пять лет - за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Эти три судимости были условными (с отсрочкой исполнения наказания) и лишь четвертая, которую он получил в 2011 году, была реальной: 5,5 лет – за мошенничество. Все четыре приговора вынесены одним и тем же органом - Краснолуцким судом Луганской области. Сейчас рецидивист осужден по ст. 127 УКУ – пытка.

Издевательство отчимом над ребенком в Одессе - детали

28 июля стало известно о том, что в Одессе к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы осужден ранее неоднократно осужденный мужчина, который пытал своего 5-летнего пасынка.

По данным следствия, с середины июля до начала августа 2020 года, житель Одессы пытал 5-летнего сына сожительницы - запугивал и жестоко избивал. В частности, уроженец Луганской области, якобы "воспитывая" мальчика, бил его кожаным ремнем с металлической пряжкой, заставлял стоять в углу непрерывно в течение четырех часов и оставлял там на ночь.

Также злоумышленник бил малыша ногами и, будучи раздраженным, поднял его и бросил на пол, в результате чего тот потерял сознание и у него начались судороги. Чтобы привести ребенка в чувство, отчим отнес его в ванную комнату, где поливал холодной водой. В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы.