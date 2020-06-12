В Киеве педофил заставлял девочек сниматься в порно и заниматься проституцией (фото, видео)

Преступника задержали полицейские.

В Киеве разоблачили 50-летнего мужчину, который занимался сутенерством и растлением несовершеннолетних.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте также28-летний киевлянин развращал малолетних детей в помещении школы - заведено уголовное делоОтмечается, что злоумышленник длительное время совершал развратные действия в отношении двух несовершеннолетних киевлянок, которых еще подстрекал к созданию порнороликів, а одну из них – к занятию проституцией. За совершение нескольких преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

О правонарушителе полицейским стало известно в ходе розыска одной из несовершеннолетних, которая ушла из дома и не вернулась, а ее мать с соответствующим заявлением обратилась в полицию.

«В ходе беседы девочка призналась нам, что все время находилась в гостях у мужчины, с которым вместе с подругой познакомилась полгода назад и получала от него деньги. По ее словам, во время встреч знакомый склонял их к совместному употреблению спиртных напитков, после чего вел откровенные разговоры на сексуальные темы, показывал им фото и видео порнографического содержания, а также подстрекал их к созданию собственных изображений и порновидео», – сообщили в полиции.

Получив эту информацию, полицейские сразу отправились по адресу, на которій указала несовершеннолетняя, где провели неотложный обыск. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства совершения преступления, а именно ноутбук, мобильный телефон и вещи одной из несовершеннолетних.

«Кроме этого, нам стало известно, что правонарушитель уговорил одну из девушек оказывать сексуальные услуги посторонним лицам, создав для этого анкету на соответствующем веб-сайте. Подозреваемый общался с потенциальными клиентами от имени девушки, договаривался относительно вида, даты, времени и места предоставления таких услуг, а также размера денежного вознаграждения. После этого, несовершеннолетняя осуществляла выезд по указанному адресу и предоставляла соответствующую услугу», - добавили в полиции.

Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее УНИАН писал, что полицейские задержали группу извращенцев, которые развращали детей и распространяли порно.

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