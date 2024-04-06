По неофициальным данным, женщину мог убить ее собственный сын.

В Одесской области убитыми нашли женщину и ее 7-летнего ребенка. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в Подольском районе.

"Тела женщины, 1986 года рождения, и 7-летней девочки с телесными повреждениями без признаков жизни обнаружены сегодня, 6 апреля, около 9 часов в доме, в котором они жили", - рассказали правоохранители.

Говорится, что на место происшествия прибыли руководство следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские - кинологи и тому подобное.

Сейчас правоохранители работают на месте преступления, собирают доказательства, устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Личность подозреваемого сейчас установлена, с ним работают следователи", - заявили в управлении.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

В то же время в сетях люди рассказывают страшные вещи. В частности, пишут, что жуткое преступление произошло вечером 5 апреля в городе Ананьев, а фигурант дела - школьник, который был в неадекватном состоянии и якобы зарезал мать и сестру, а затем изнасиловал.

"16-летний подросток под "алкашкой и наркотой" пришел домой и начал ругаться со своей 38-летней матерью. В ходе конфликта парень взял нож и перерезал матери горло. Все это увидела его 7-летняя сестра и начала кричать, в ответ на что школьник зарезал и ее, а потом ушел из дома бухать дальше. Ближе к ночи шизоид вернулся, помыл тело своей матери от крови и изнасиловал. Сейчас парень задержан...", - сообщил один из местных Telegram-каналов. Правда ли это пока неизвестно.

Тяжелые преступления в Одесской области

Зимой 2024 года в Одесской области нашли мертвой 15-летнюю Мишель Пиявчик, которую считали пропавшей без вести. Выяснилось, что ее убийца - 16-летний подросток, с которым она познакомилась в соцсетях. Доверие к новому "другу" стало роковым. Во время общения он узнал, что девочка владеет дорогими вещами, среди которых - гаджет, и решил присвоить чужое имущество. По данным следствия, он обманул "подругу", которая ему полностью доверилась. Злоумышленник предложил встретиться на Одесском железнодорожном вокзале и поехать на электричке к нему в гости. Довез ее до промежуточной железнодорожной станции "Рауховка" и завел в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где убил.

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