За изнасилование малолетнего ребенка, не достигшего 14 лет, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

В Одесской области правоохранители арестовали 23-летнего мужчину за изнасилование 12-летнего мальчика.

Об этом сообщило Ивановское отделение полиции в Одесской области.

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О происшествии в полицию сообщила его мать, которой тот доверился. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник – его знакомый односельчанин – выпасал скот, он несколько раз ударил ребенка и совершил насилие. Потом пригрозил ему расправой, если кому-то скажет.

Оперативники нашли мужчину. Как оказалось, он уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей не отрицал.

Сейчас идет досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз. За изнасилование малолетнего ребенка, не достигшего 14 лет, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.

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Автор: Наталия Печиборщ