В тот день российская армия обстреляла город.

В Очакове из-за мощного взрыва умер трехлетний мальчик.

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасечный на своей странице в социальной сети Facebook. Врачи констатировали клиническую смерть, сегодня мальчика похоронили родные.

"Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, который произошел 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "перепугался до смерти". Не могу себе представить горе родителей и родственников. Это - горе для всех нас. Как можно представить, что в этой страшной убийственной войне погибло невинное дитя", - написал нардеп.

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Обстрелы Очакова

Напомним, что 9 января российская армия обстреляла портовую и городскую инфраструктуру Очакова. В результате обстрела пострадали 15 человек, среди них - 2-летний ребенок.

Сообщалось о разрушении административных зданий, жилых домов и больницы. Всего в городе было повреждено более 100 домов.

Это не первый обстрел Очакова с начала полномасштабного вторжения. Российские захватчики уничтожили в городе элеватор с тысячами тонн зерна, а также обстреливали береговую зону города.

25 ноября российские оккупанты снова обстреляли Очаков. Сообщалось, что один человек получил контузию, также пострадали жилые дома.

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