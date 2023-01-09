Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Количество раненых в результате сегодняшнего вражеского обстрела Очакова Николаевской области выросла до 15.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее словам, среди раненых во время вражеской атаки есть ребенок 2 лет.

"К сожалению, количество раненых в Очакове растет. На сейчас уже 15 раненых", - сообщила она в 20:44.

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Обстрел Очакова

Как сообщал УНИАН, 9 января российские оккупанты обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова.

В результате атаки было разрушено несколько админзданий, повреждены жилые дома и больница. Сообщалось, что ранения получили десять человек, среди них двухлетний ребенок.

В Офисе президента Украины сообщали, что в Очакове повреждено более 100 домов.

Как известно, Очаков продолжает страдать от российских атак. Напомним, что в сентябре российские оккупанты ударили по городу и уничтожили элеватор с тысячами тонн зерна. Также осенью они били по береговой зоне Очакова.

В октябре в Подразделении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении наблюдательного пункта российских войск и двух ударных дронов возле Очакова.

В конце декабря российская армия снова ударила по городу. В результате этой атаки один человек получил контузию, также были повреждены жилые дома.

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