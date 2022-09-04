На рассвете оккупанты нанесли удар по городу Очаков.

В результате утреннего удара российских оккупантов по городу Очаков Николаевской области, уничтожен элеватор, в котором находились тысячи тонн зерна.

Об этом сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в соцсети.

"В Очакове это утро оказалось совсем недобрым. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна.Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов", - уточнил он.

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При этом, по словам Васькова, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты нанесли удары по Очакову и Вознесенску. Попадания были в объект гражданской инфраструктуры, на предприятии произошло возгорание помещений, повреждены жилые дома, пострадавших и жертв нет.

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