Один человек получил контузию, повреждены жилые дома.

Ночью враг нанес удары по Очакову, один человек получил контузию. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 25 ноября, с 00: 08 враг наносил удары из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них – один многоэтажный", - сообщил он.

Сейчас, по его словам, подробная информация уточняется.

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Ситуация в Очакове

Ожидов регулярно обстреливают российские войска. Так, в сентябре вследствие удара оккупантов по Очакову уничтожен элеватор с тысячами тонн зерна.

Через несколько дней российские оккупанты снова обстреляли Очаков. В результате удара разрушенные дома и два человека получили тяжелые ранения.

В октябре подразделение ВМС ВСУ уничтожило у Очакова наблюдательный пункт оккупантов и два ударных дрона "Shahed-136".

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