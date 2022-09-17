Ночью и утром были обстреляны Очаков, Дмитровка, Березнеговатое и Широкое.

В результате ночных обстрелов российских оккупантов в Николаевской области погиб человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что в Николаевском районе 16 сентября в 15:50 были зафиксированы вражеские обстрелы береговой зоны г. Очаков Очаковской общины. Также ночью сегодня, 17 сентября, с 00:10 враг продолжил наносить удары по Очакову, в результате чего в некоторых районах города отсутствует свет и вода. Пострадавших нет.

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"Ночью, 17 сентября, в 02:50 по территории с. Дмитровка Куцурубской общины были нанесены вражеские обстрелы. Погиб один человек. Повреждены очистные сооружения и электроподстанция. В большинстве населенных пунктах общины отсутствует свет", - сообщил председатель ОВА.

В Баштанском районе под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины.

"Вчера, 16 сентября, в 09:10 обстрелам подверглась окраина с. Мураховка, в 09:15 - окраина станции Березнеговатое. Сегодня, 17 сентября, ориентировочно с 00:05 по 00:12 зафиксированы обстрелы окраин пгт Березнеговатое. Информация о разрушениях и жертвах уточняются", - говорится в заметке.

Также 16 сентября в 19:00 произошли обстрелы с. Широкое Широковской общины. Разрушению подверглись нежилые хозяйственные помещения.

"Утром, 17 сентября, в 05: 00 и 06: 00 с. Широкое еще раз подверглось обстрелам. Информация о разрушениях уточняется. Пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Ким.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил он.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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