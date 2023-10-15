Также сегодня в Черниговской области в лесополосе подорвались два человека, один из них тоже погиб.

В Николаевской области в поле за селом подорвались на мине двое детей, один ребенок погиб, другой – получил ранение.

Об этом сообщил руководитель МВД Игорь Клименко. "В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле за селом. Ранее на этой территории велись активные боевые действия", - раскрыл детали министр.

По словам Клименко, сегодня зафиксированы два подрыва на минах - еще один трагический случай произошел в Черниговской области.

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"В лесополосе подорвались двое местных жителей. Один погибший, один ранен", - сообщил министр.

По его информации, всего с начала полномасштабного вторжения из - за подрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525-травмированы.

"Несмотря на ежедневную работу наших саперов, многие гектары земель еще остаются очень опасными. Помните об этом", - подчеркнул Клименко.

Украина первая в мире по площади заминированных территорий

В МВД информировали, что 30% территории Украины заминировано в результате вооруженной агрессии РФ. Речь идет о 174 тыс. кв км территорий, потенциально опасных для жизни и хозяйствования.

2 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Евросоюз запустит в Украине программу гуманитарного разминирования на 25 млн евро.

29 марта во время брифинга с хорватским коллегой Марио Баножичем тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что рассматривается возможность подготовки в Хорватии украинских инструкторов по разминированию. Хорватия имеет большой опыт разминирования, потому что занимается этим уже 25 лет. Позже Резников сообщил, что Украине для разминирования своих территорий нужно 5 тыс. специалистов. Он добавил, что если отталкиваться от опыта Хорватии и темпов разминирования этой страны, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет. По его словам, ускорить процесс можно с помощью современных технологий. Соответствующее оборудование для разминирования предоставляет Украине в том числе Дания. В частности, Украине передадут плавучих роботов.

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