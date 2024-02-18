Сообщается о пострадавших.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области мужчина решил принести ручной гранатомет на детские соревнования. В какой-то момент в помещении прогремел взрыв.

Об этом сообщает российский пропагандистский паблик Mash. Отмечается, что взрыв прогремел в третьей спортивной школе города. Не обошлось без пострадавших.

"Один из зрителей принес ручной гранатомет и случайно выстрелил из него. Шесть человек получили травмы. К счастью, незначительные, госпитализация не понадобилась", – говорится в сообщении.

Момент выстрела попал на видео:

Что происходит на оккупированных территориях

В оккупированной Горностаевке Херсонской области сотрудники так называемой "полиции" во время допроса до смерти запытали украинца Руслана Руснака. 27-летнего мужчину подозревали в том, что это он навел украинских военных на здание "полиции", которое атаковали дроны. Примечательно, что эта информация есть в открытом доступе.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия устраивает депопуляцию украинских территорий, чтобы колонизировать их. Захватчики сознательно проводят там этнические чистки, говорят аналитики.

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