Изменив демографию территории, Россия сможет на ней закрепиться лучше, чем силой оружия.

Россия сознательно проводит политику этнических чисток на оккупированных территориях Украины, чтобы их было невозможно деоккупировать. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Война в Украине – это, прежде всего, война за контроль над людьми, а не за землю. Оккупационный план Кремля направлен на ликвидацию украинской идентичности путем принудительной интеграции оккупированной Украины в Россию социально, культурно, языково, политически, экономически, религиозно и бюрократически", – говорится в публикации.

По мнению аналитиков, Москва пытается убедить украинцев и остальной мир в том, что ликвидация украинской идентичности на захваченных территориях является постоянной и необратимой.

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Российская оккупационная политика предусматривает стратегию принудительной депопуляции и повторного заселения украинских территорий. Меняя демографию оккупированных территорий Украины, россияне надеются сделать их деоккупацию невозможной.

"Путин также стремится использовать Украину как источник мобилизованной рабочей силы частично для решения демографических проблем России", - говорится в отчете.

Исследователь ISW Каролина Гирд отмечает, что в известной степени эта стратегия работает, ведь "западные лидеры регулярно спрашивают, стоит ли Украине вообще пытаться освободить Крым и часть Донбасса", которые были оккупированы в 2014 году и демографически очень изменились за это время.

Россия колонизирует захваченные территории

Как писал УНИАН, ранее в российской Госдуме выступили с предложением раздавать землю на оккупированных территориях Украины участникам "СВО". Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев хочет выдавать россиянам "восточноукраинский гектар".

Также мы рассказывали, что колонизация Крыма россиянами в принципе уже состоялась. За время оккупации туда переехало от 500 до 800 тысяч россиян. Это очень значительное количество для полуострова, где до оккупации проживало чуть более 2 миллионов человек.

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