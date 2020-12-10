В Мариуполе в одном из банков мужчина захватил в заложницы трех сотрудниц, полиция обезвредила и задержала его.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области сегодня поступил сигнал о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников.
"Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Он закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требование. Нападавшй требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов", - говорится в сообщении.
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В этой связи на место происшествия в течение пяти минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, а также спасатели и другие экстренные службы. Во время спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРДа, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.
"Переговоры с мужчиной начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир КОРДа с позывным Майор, которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако злоумышленник не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Поэтому было принято решение задерживать его", - отметили в полиции.
В результате нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель Торецка. Заложницы освобождены. Нож и подозрительный предмет изъяты. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено. Никто не пострадал.
Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.
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