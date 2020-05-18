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На четвереньках и поводке: в Мариуполе странная парочка попала на видео

14:32, 18 мая 2020
Происшествия
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Мариупольцы обратились в полицию из-за инцидента / Фото: скриншот

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Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

Данный случай сняли очевидцы и выложили в одном из мариупольских пабликов.

Человека вели по пешеходному переходу на четвереньках. Когда же нестандартная парочка  достигла противоположной стороны дороги, человек встал с колен и пошел обычным шагом.

Как сообщается, местные жители обратились в полицию. По данному факту сейчас проводится проверка.

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