На четвереньках и поводке: в Мариуполе странная парочка попала на видео
14:32, 18 мая 2020Происшествия
554 0
В центре Мариуполя человека водили на поводке.
Мариупольцы обратились в полицию из-за инцидента / Фото: скриншот
В центре Мариуполя на пересечении пр. Мира и пр. Строителей мужчина вел на поводке человека по пешеходному переходу.
Читайте такжеНа Черниговщине в сгоревшем доме нашли четыре трупа
Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.
Данный случай сняли очевидцы и выложили в одном из мариупольских пабликов.
Человека вели по пешеходному переходу на четвереньках. Когда же нестандартная парочка достигла противоположной стороны дороги, человек встал с колен и пошел обычным шагом.
Как сообщается, местные жители обратились в полицию. По данному факту сейчас проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter