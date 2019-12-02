"Ты плохо сыграла, бл**ь": появилось видео с Паниным в роли собаки и его дочкой с ремнем

Дочка Алексея Панина ответила отцу на скандал с «собачим поведением», привязав его ремнем к батарее.

Дочка российского актера Алексея Панина отомстила своему отцу за видео, в котором он якобы привязал ее к батарее за «собачье поведение в квартире».

Соответствующее видео появилось на странице Алексея Панина в Instagram.

«Уйди от меня. Не нужно меня привязывать к батарее!» - кричит Панин в видеоролике, убегая на четвереньках от своей дочери с ремнем в руках.

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Впоследствии дочь привязывает своего отца Алексея Панина к батарее.

«Цветы мои не ломай, д**ил», - говорит дочка, на что Панин восклицает: «Ты плохо сыграла, бл**ь!».

Видео Алексей Панин подписал: «Лишите мою дочь родительских прав».

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Instagram Алексея Панина появился скандальный ролик, на котором российский актер привязал свою дочь к батарее за то, что она якобы устроила беспорядок в квартире. Позднее он удалил публикацию.

В видеоролике Панин показывает девочке грязные пеленки на полу кухни, бьет ремнем по стулу, а затем привязывает ребенка к батарее со словами: «Бабушка придет и отвяжет».