По предварительной информации, избитая собака погибла.

Во Львовской области подростки жестоко поиздевались над собакой. По предварительной информации, в результате ударов животное погибло. Живодеры запихнули собаку в мешок и били ее, от боли пес скулил.

Читайте такжеЖительницу Житомира задержали за издевательство над собакой: она выталкивала её из окна (фото, видео)На видео, которое появилось в соцсетях 26 декабря, можно услышать два голоса — мужской и женский. На ролике видно, как в темноте двое подростков издеваются над собакой. Животное запихнули в мешок и начали бить палкой.

При этом слышно, как смеется девушка и подстрекает парня бить еще больше.

"Давай еще, еще немного, еще раз...", — настаивала девушка.

В комментарии ТСН, пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что правоохранители проводят проверку этого происшествия. Вскоре в пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники Бродовского отделения полиции пытаются установить лиц, которые избивали собаку.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные издевались над собакой — они бросили животное в мешок и избили его, в результате чего собака погибла. Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства, в частности день, время и место, где произошло событие, а также лиц, причастных к совершению правонарушения, просим заявить на оперативную линию 102 или в Бродовское отделение полиции", — сообщили правоохранители.

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Автор: УНИАН