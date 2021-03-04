Событие произошло сегодня на территории управления патрульной полиции Львовской области.

Во Львове сегодня 34-летний патрульный полицейский выстрелил себе из оружия в голову и погиб от огнестрельного ранения на месте происшествия.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко.

"Сегодня утром перед заступлением на службу на территории управления патрульной полиции Львовской области обнаружили нашего патрульного полицейского. Он погиб от огнестрельного ранения в голову», - рассказал он.

По предварительной информации, полицейский совершил самоубийство из-за семейных неурядиц.

Читайте такжеВ ДТП с полицейским авто в Винницкой области травмировались четыре человека (фото)"Все причины и детали этой ужасной трагедии сейчас устанавливают следователи ГБР. Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование», - отметил Пилипенко.

Он добавил, что патрульный служил в патрульной полиции Львовской области с 2017 года и никаких замечаний относительно выполнения им служебных обязанностей не было.

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Автор: Мирослава Бзикадзе