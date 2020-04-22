Во Львове во время вооруженного нападения застрелили мужчину (фото)

В городе и на территории области проводятся полицейские операции по поиску и задержанию злоумышленников.

Во Львове в результате вооруженного нападения погиб 49-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Так, сегодня, 22 апреля, около 10:00 на линию "102" поступила информация о стрельбе на улице Академика Павлова во Львове.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян.

"Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, вероятно, "Форд" светло-серого цвета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. В поисках и задержании злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львовской области нетрезвый отец застрелил сына из ружья во время ссоры.