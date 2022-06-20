Правоохранители уже задержали двух участников незаконной схемы.

Во Львове группа лиц организовала схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу за 6 тыс. долларов с человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

В частности, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры группе лиц сообщили о подозрении в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, трое жителей Львова нелегально переправляли мужчин призывного возраста в Республику Польша. За 6 тыс. долларов они обеспечили включение военнообязанного в информационную базу данных "Шлях", что предоставляет возможность беспрепятственного выезда за границу в условиях военного времени", - говорится в сообщении.

В то же время двое участников схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 6 тыс. долл. В отношении третьего принимаются меры с целью объявления его в розыск.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины. В нашей стране было введено военное положение, и теперь немногие мужчины могут пересечь границу.

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