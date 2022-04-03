Нарушители утверждали, что едут в гости к бабушке, поделились в ГПСУ.

В Одесской области задержан автомобиль с шестью уклонистами, из которых двое были в багажнике.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что автомобиль марки "Рено" был остановлен возле госграницы с Молдовой.

В салоне, кроме водителя, находились четыре пассажира, еще двоих мужчин обнаружили в багажнике.

"Все шестеро заявили, что едут навестить свою бабушку, которая проживает в одном из сел Болградского района Одесской области. Однако не смогли назвать имя бабушки и адрес, по которому она проживает. Все "внуки" в возрасте от 20 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Шестерых мужчин привлекли к административной ответственности. Решается вопрос об открытии уголовного производства в отношении водителя машины, который будет привлечен к ответственности за незаконную переправку людей через госграницу.

Напомним, на границе Украины с Молдовой 12 марта в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из нашего государства мужчине, в документах которого значилось, что его освободили от прохождения военно службы из-за беременности и тяжелых родов.

Ранним утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. В нашей стране было введено военное положение, и теперь немногие мужчины могут пересечь границу.

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