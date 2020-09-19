За содеянное 29-летней жительнице города Новый Роздол грозит до 6 лет лишения свободы.

Полицейские оперативно задержали женщину, сделавшую ложное сообщение о минировании здания в центре Львова.

Читайте такжеПатрульные получили вызов о заминировании ТЭЦ в Киеве, ее работников эвакуировалиКак сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, 18 сентября около 17:15 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания по улице Валовой во Львове.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Из дома были эвакуированы 20 человек. Правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность нарушительницы, которая сообщила о минировании - ею оказалась 29-летняя жительница города Новый Роздол.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Виктория Токарева