В Луцке умер 25-летний патрульный, который на служебном автомобиле попал в ДТП (фото)

Автомобиль, в котором находился полицейский, по неизвестным причинам врезался в электроопору.

В Луцке в больнице скончался 25-летний младший лейтенант, командир взвода управления патрульной полиции в Волынской области Александр Волошин, который утром 6 июля на служебном автомобиле вместе с напарником попал в ДТП.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Волынской области, дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля произошло 6 июля около 5:30 во время патрулирования на улице Владимирской в Луцке.

По предварительной информации, один из полицейских, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender при обстоятельствах, которые выясняются, наехал на электроопору, в результате чего водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения. Мужчин госпитализировали в больницу.

«Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь полицейского не удалось. Травмы, которые он получил в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Сегодня, 7 июля, он умер в больнице, не приходя в сознание», - говорится в сообщении ведомства.

По словам старшего инспектора пресс-службы управления патрульной полиции в Волынской области Богдана Павловича, за рулем автомобиля был напарник погибшего патрульного, которого в тот же день после осмотра в больнице отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщил Павлович, расследование дела передано в ГБР.

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