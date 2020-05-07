Ни туристов, ни местных: в сети показали фото оккупированного Крыма с высоты

На фотографиях показаны пустой порт и вокзал.

В сети показали фото оккупированного Крыма с высоты птичьего полета.

Снимки размещены в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым25%.

Пользователи соцсети эмоционально прокомментировали фото.

"Порт встал, ж/д сообщения нет, курортный сезон – тоже нет", - отметил пользователь с ником Леша Хэ.

"Прожил там всю жизнь, кроме последних пары лет. Такой город прос..ли из-за ватных дол…..в", - написал ZigaMent.

"После 2014 года работа (в порту) вся встала – санкции. Знаю, что уезжали в одесский и мариупольский порты работать", - отметил Леша Хэ.

"Общался с портовиком. Порт все – разваливают", - написал пользователь Power of mdma.

"На первом фото ларек под желтой крышей – бывший фирменный магазин "Массандры", вина на разлив. Потрясающе уютное место было", - сообщил Леша Хэ.

Как сообщал УНИАН, около 10 тысяч граждан Украины могут лишиться своих земельных участков на полуострове из-за указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому иностранцам запрещено владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма.