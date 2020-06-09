цей матеріал доступний українською

В Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами (фото, видео)

20:07, 09 июня 2020
Происшествия
90 0
Во время ЧП никто не пострадал / фото ГСЧС

Читайте такжеВзрыв в квартире Новомосковска: следователи подозревают самоубийство (видео)

Огнеборцы установили, что, во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" до станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщается, пассажиры на момент прибытия спасателей самостоятельно покинули салон электротранспорта.

В результате пожара никто не пострадал.

В Кривом Роге загорелся вагон скоростного трамвая / фото ГСЧС

Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м.

К тушению возгорания было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter