В Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами (фото, видео)

Во время пожара никто не пострадал. Пассажиры самостоятельно покинули салон горящего трамвая.

Сегодня в Кривом Роге во время движения загорелся вагон скоростного трамвая.

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Огнеборцы установили, что, во время следования по маршруту от станции "Кольцо Артема" до станции "Заречная", вблизи наземной открытой станции "Вторая городская больница" во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщается, пассажиры на момент прибытия спасателей самостоятельно покинули салон электротранспорта.

В результате пожара никто не пострадал.

Огнем уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м.

К тушению возгорания было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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