В результате резни убиты два человека, еще восемь получили ранения.

В Кривом Роге понедельник, 9 октября, объявлен днем траура по погибшим в результате жестокой резни.

Как сообщает пресс-служба городского совета, соответствующее распоряжение подписал мэр города.

По информации ТСН сегодня подозреваемому будут избирать меру пресечения. Ему также намерены провести психиатрическую экспертизу. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

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Четырем людям врачи оказали помощь и отпустили домой. Еще четверо пострадавших пробудут в больнице как минимум неделю.

"Четверо госпитализированы в больницу. Двое в отделение стоматологии, двое в отделение травматологии. У них травмы средней тяжести", - рассказала Марина Вероптвелян, хирур-стоматолог Криворожской городской больницы №2.

Резня в Кривом Роге: все подробности

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал "голос".

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Автор: Юрий Годован