На полигоне локализовали пожар / Фото UkrainianLandForces
На Киевщине локализовали пожар, произошедший на военном полигоне в Девичках.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
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Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки. К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники, – говорится в сообщении.
Пожар возник около 14: 00. О причинах возникновения огня военные не сообщили.
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