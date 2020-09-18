О причинах возникновения огня военные не сообщили.

На Киевщине локализовали пожар, произошедший на военном полигоне в Девичках.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Читайте такжеПод Киевом пылает лес на военном полигоне (фото)

Благодаря совместным действиям и оперативному реагированию военнослужащих пожар локализован в кратчайшие сроки. К тушению были привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники, – говорится в сообщении.

Пожар возник около 14: 00. О причинах возникновения огня военные не сообщили.

Читайте новости на похожую тематику:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ