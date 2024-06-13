Подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.

В Киеве двое мужчин похитили 66-летнего врача-кардиохирурга ради выкупа. Они хотели получить $2 млн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, подозреваемые договорились о похищении медика ради выкупа и когда потерпевший проходил мимо дома в Киеве, то к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные. "Один из них представился работником правоохранительных органов. Подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество. Врачу сказали, что это "яд". После этого требовали у него $2 млн за предоставление "противоядия", - сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что когда похитители поняли, что такой суммы у мужчины нет, то они обыскали его и забрали 15 000 грн, которые были у врача в сумке.

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Позже похитители высадили врача из машины на Совских прудах в Киеве и скрылись.

В сообщении сказано, что правоохранители задержали одного из мужчин. Соломенский районный суд города Киева избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

В полиции Киева сообщили некоторые детали этой истории, в частности то, что похитители - это двое местных жителей, 1970 и 1979 годов рождения, которые заранее спланировали совершение преступления в отношении 66-летнего потерпевшего, который занимает должность заведующего отделением одной из столичных больниц.

Событие произошло еще весной в Соломенском районе столицы. "Сообщники, скрываясь от полиции, несколько раз меняли номерные знаки и автомобили. Следователи провели ряд обысков по их местам проживания, в ходе которых изъяли транспортные средства, рации и средства связи, а также охотничьи ружья и патроны к ним", - сказано в сообщении.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное лишение свободы или похищение человека; грабеж, совершенный в условиях военного положения; вымогательство. Каждому из них грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похищение людей в Киеве

В 2023 году в Киеве правоохранители задержали преступников, которые похитили мужчину и, угрожая убийством, требовали у него деньги за неразглашение информации, которую тот хотел сохранить в тайне.

Злоумышленники похитили мужчину из его дома и вывезли в лес, где, угрожая убийством, требовали от него деньги.

Они заставили потерпевшего копать себе могилу, осуществили в его сторону выстрел из огнестрельного оружия и требовали уже на следующий день передать им миллион гривен. Злоумышленники забрали у мужчины 12 тыс. грн наличных и предоставили ему определенное время на сбор денежных средств, после чего отпустили. В случае неуплаты этих средств нападавшие угрожали потерпевшему убийством.

Преступную группу задержали во время передачи им миллиона гривен.

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