цей матеріал доступний українською

В Киеве нашли более 80 артснарядов времен Второй мировой войны

16:12, 27 июля 2020
Происшествия
105 0
Найденные боеприпасы изъяли / Фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве на Подоле ранним утром произошел взрыв в жилом доме

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателями во время планового обследования в поселке Быковня на ул. Радистов обнаружено 86 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

В ГСЧС уточнили: речь идет об артснарядах диаметром 152 мм (4 единицы), диаметром 122 мм (9 единиц), диаметром 107 мм (7 единиц), диаметром 76 мм (60 единиц), диаметром 37 мм (6 единиц).

Боеприпасы извлечены, их вывозят на полигон для дальнейшего уничтожения.

Всего с начала года на территории столицы изъято и обезврежено 1414 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter