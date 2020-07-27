В Киеве нашли более 80 артснарядов времен Второй мировой войны

Боеприпасы вывозят на полигон для дальнейшего уничтожения.

В Киеве в поселке Быковня обнаружено и извлечено 86 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателями во время планового обследования в поселке Быковня на ул. Радистов обнаружено 86 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

В ГСЧС уточнили: речь идет об артснарядах диаметром 152 мм (4 единицы), диаметром 122 мм (9 единиц), диаметром 107 мм (7 единиц), диаметром 76 мм (60 единиц), диаметром 37 мм (6 единиц).

Боеприпасы извлечены, их вывозят на полигон для дальнейшего уничтожения.

Всего с начала года на территории столицы изъято и обезврежено 1414 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

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