В столице случилась авария на коллекторе, на месте уже работают специалисты.

В Киеве в Соломенском районе произошла авария на коллекторе, частично ограничено движение в сторону Шулявского моста.

Авария в Киеве случилась на ул. Вадима Гетьмана, сообщили в Киевской городской госадминистрации. На месте аварии уже работают специалисты "Киевводоканала".

"Авария произошла на канализационном коллекторе диаметром 500 мм на ул. Вадима Гетьмана, 19", - отметили в ведомстве. По состоянию на 09:20 четверга, 2 февраля, в результате аварийной ситуации на канализационном коллекторе частично ограничено движение по проезжей части в сторону Шулявского моста.

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Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столица Украины продолжает постепенно восстанавливать движение электротранспорта, которое было приостановлено вследствие дефицита электричества, возникшего из-за массированных ударов РФ.

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