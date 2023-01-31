Речь идет о маршрутах трамваев на левом берегу столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о запуске еще двух трамвайных маршрутов - на Троещине.

Городской голова заявил, что благодаря совместной работе энергетиков и транспортников город продолжает постепенно восстанавливать движение электротранспорта.

"В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая №1 и №3. Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута - на жилом массиве Троещина", - сообщил он.

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Так, 31 января возобновят движение трамваи: №5 "ул. Сержа Лифаря - станция Троещина-2" и №28 "вул. Милославская - станция метро "Лесная".

В то же время временные автобусные маршруты №5-Т, №28-Т, №35-Т, которые заменяли трамваи, прекратят курсировать.

Общественный транспорт Киева

Как сообщал УНИАН, работу троллейбусов и трамваев в Киеве остановили в декабре в связи с дефицитом электроэнергии. Им на замену были выпущены автобусы. Метро в Киеве продолжало работать, так же, как и городская электричка

С 13 января в Киеве было восстановлено движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1 "ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных".

А с 27 января в столице возобновили работу автобусные маршруты № 9 и № 97-К. Их движение было прекращено после начала полномасштабного вторжения и с тех пор не возобновлялось.

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