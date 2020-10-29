Согласно плану работ, погибший не должен был спускаться под землю, поэтому не имел на себе соответствующего снаряжения, из-за чего получил наибольшую степень отравления.

В результате чрезвычайной ситуации на Новодарницком коллекторе в Киеве погиб работник, который пытался помочь подняться на поверхность бригаде из-под земли.

Читайте такжеВ результате взрыва на газораспределительном пункте в Харьковской области количество погибших возросло до трехОб этом сообщает "Киевводоканал".

"Двое наших коллег, которые работали на глубине, были экипированы с соблюдением правил техники безопасности труда - пользовались газоанализаторами и, согласно правилам, имели на себе страховочные пояса, благодаря которым, когда произошел гидравлический удар, они смогли удержаться. Погиб тот наш коллега, который пытался им помочь подняться на поверхность. Согласно плану работ, он не должен был спускаться на глубину, поэтому не имел на себе соответствующего снаряжения, из-за чего получил наибольшую степень отравления", - пояснили на предприятии.

В "Киевводоканале" отметили, что продолжается служебное расследование, которое должно установить обстоятельства и причины чрезвычайной ситуации.

"Сейчас, по предварительной версии, произошла стремительная смена гидропневматического режима в коллекторе, что обусловило внезапный выброс сероводорода", - подчеркнули в водоканале.

Служебное расследование лично контролирует генеральный директор предприятия Дмитрий Новицкий.

Авария на коллекторе в Киеве: что известно

28 октября в 11:30 в ходе выполнения плановых ремонтных работ на аварийном участке Новодарницкого коллектора на улице Тростянецкой, 8 в Киеве произошло ЧП.

По предварительной информации, во время аварийно-ремонтных работ на коллекторе произошла утечка смеси газа, которым отравились трое работников "Киевводоканала".

Двое из троих пострадавших были госпитализированы. Один из них впоследствии скончался в реанимации (мужчина 1959 г. р., работал электрогазосварщиком 6-го разряда). Другой работник остается в больнице, еще один лечится дома.

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Автор: Инна Андалицкая