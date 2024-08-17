О взрывах или вражеской атаке на столицу в это время не сообщалось.

Днем в субботу, 17 августа, в Киеве на территории Деснянского района упали обломки БПЛА, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По информации экстренных служб, падение обломков обнаружили в Дарницком лесопарковом хозяйстве

"В результате возникло возгорание травяного настила на небольшой площади. Возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства. Пострадавших нет", - сообщил мэр. Видео дня

Что это был за БПЛА, не сообщается.

Стоит отметить, что о взрывах в Киеве или вражеской атаке на столицу в это время не сообщалось.

Атака России утром 17 августа - взрывы в Киеве

Напомним, как писал УНИАН, утром 17 августа в Киеве слышали взрывы. В Киевской областной военной администрации заявили. что пятую ночь подряд россияне пытаются атаковать регион ударными дронами:

"Сегодня ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Благодарим наши силы ПВО за эффективную работу. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет".

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