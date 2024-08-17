На одном из Гомельских заводов россияне наладили процесс покраски "шахедов".

Страна-агрессор Россия использует мощности ВПК Беларуси для войны против Украины. В частности, белорусы помогают захватчиками "модернизировать" иранские беспилотники.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на местных жителей, на одном из Гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания "шахедов" в черный цвет для маскировки во время ночных запусков.

"Речь идет об импортированных из Ирана Shahed 136. Их покраска происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают "шахеды" по иранской технологии", - отметили в Сопротивлении.

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Война в Украине - роль Беларуси

Белорусский режим стал соучастником войны России против Украины, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Недавно УНИАН сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал передать часть военной техники из боевых подразделений страны вооруженным силам Российской Федерации.

Политолог Вадим Денисенко заявил, что команду Лукашенко на вступление управляемой им страны в войну против Украины будет давать не Российская Федерация.

"Разрешение на переброску или не переброску войск даст не Минск, а Пекин. Еще раз подчеркну: главную роль в позиции Лукашенко относительно разрешения или не разрешения на повторное вторжение через Украину для РФ сейчас играет Китай. Пока ничего не говорит о том, что Китай дает добро", - резюмировал политолог.

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