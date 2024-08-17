Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по Сумам.
"Из-за обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений", - сообщили в ГСНС.
Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не дать огню распространиться на другие транспортные средства.
"Проведено обследование территории по которой был нанесен удар", - добавили в службе.
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что есть один пострадавший, которому оказана помощь.
По его словам, попадание российского снаряда было в районе проспекта Своводы.
Новость дополняется…