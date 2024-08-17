Загорелось сразу 10 автомобилей, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений.

Утром 17 августа российская авиация нанесла удар по Сумам.

"Из-за обстрела загорелось сразу 10 гражданских автомобилей, находившихся на стоянке рядом с многоэтажными жилыми домами. Кроме того, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений", - сообщили в ГСНС.

Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать очаги возгорания и не дать огню распространиться на другие транспортные средства.

Видео дня

"Проведено обследование территории по которой был нанесен удар", - добавили в службе.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что есть один пострадавший, которому оказана помощь.

По его словам, попадание российского снаряда было в районе проспекта Своводы.

Новость дополняется…