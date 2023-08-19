Взрыв сегодня произошел в районе Кольцевой дороги.

Со стороны Киевской области в промышленной зоне возле Кольцевой дороги в результате взрывов вспыхнул пожар. В результате взрыва есть пострадавшие.

Информацию о взрыве в субботу, 19 августа, подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram. "Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", - сообщил Кличко.

По данным УНИАН, в районе Софиевской Борщаговки слышали шесть-семь взрывов.

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram сообщили, что в 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

На месте работают подразделения ГСЧС в составе 22 человек личного состава и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева.

Позже, в 12:05, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар.

"Информация о причинах уточняется. Однозначно - не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы", - подчеркнул Клименко. Глава МВД добавил, что в настоящее время пожар локализован. Министр попросил людей не приближаться к месту происшествия.

Важные новости Киева - сегодня это стоит знать

В столице в субботу не было объявлено воздушную тревогу. Стоит отметить, что ранее в украинской военной разведке предупреждали, что накануне Дня независимости Украины (отмечается 24 августа) и в сам праздник российские захватчики могут устроить мощный ракетный удар.

В Киевской городской военной администрации предупредили водителей, что в течение восьми дней в центре столицы Украины будет перекрыт участок дороги от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

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